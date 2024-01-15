Медики назвали заболевания, приводящие к преждевременной смерти и инвалидности

Около 70% всех случаев приходится на долю смертей от неинфекционных болезней
Медики бийской городской больницы №2 назвали заболевания, являющиеся причиной преждевременной смерти и инвалидности.
Так, около 70% всех случаев приходится на долю смертей от неинфекционных болезней.
К основным типам неинфекционных заболеваний относятся:
- болезни системы кровообращения,
- злокачественные новообразования,
- болезни органов дыхания,
- сахарный диабет.
Кроме того, существует семь факторов риска, которые вносят половину вклада в развитие неинфекционных заболеваний. Это курение, нерациональное питание, избыточное потребление алкоголя, низкая физическая активность, повышенный уровень холестерина в крови, повышенный уровень артериального давления, ожирение.
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Взято отсюда