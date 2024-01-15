Медики назвали заболевания, приводящие к преждевременной смерти и инвалидности

Около 70% всех случаев приходится на долю смертей от неинфекционных болезней

Медики бийской городской больницы №2 назвали заболевания, являющиеся причиной преждевременной смерти и инвалидности.

Так, около 70% всех случаев приходится на долю смертей от неинфекционных болезней.

К основным типам неинфекционных заболеваний относятся:

болезни системы кровообращения,

злокачественные новообразования,

болезни органов дыхания,

сахарный диабет.

Кроме того, существует семь факторов риска, которые вносят половину вклада в развитие неинфекционных заболеваний. Это курение, нерациональное питание, избыточное потребление алкоголя, низкая физическая активность, повышенный уровень холестерина в крови, повышенный уровень артериального давления, ожирение.

погода в районе , погода волгоград ,

Взято отсюда