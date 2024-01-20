Медики скорой помощи Бийска ехали на вызов, когда на их глазах произошла авария

Автомобиль, двигаясь по улице Иртышской, врезался в столб. Оперативно связавшись с диспетчерской, медики «скорой» попросили направить на свой вызов другую бригаду, а сами начали оказывать помощь пострадавшим.

– Бригада сработала грамотно и профессионально. В ДТП пострадали два человека. В состоянии средней степени тяжести пациенты были доставлены в медицинское учреждение, – рассказал главный фельдшер «Станции скорой медицинской помощи Бийска» Максим Максимкин.

Медицинская помощь пациенту, который изначально вызывал скорую помощь, оказана своевременно.

Взято отсюда.

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