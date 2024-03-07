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Медики в селе Егорьевка получили доступ к базе флюорографии Алтайского края в рамках проекта Центра лучевой диагностики

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Медики в селе Егорьевка получили доступ к базе флюорографии Алтайского края в рамках проекта Центра лучевой диагностики

Егорьевская ЦРБ подключилась к единой базе снимков регионального центра лучевой диагностики в Барнауле. Администрация медучреждения попросила сотрудников Консультативно-диагностического центра Алтайского края о помощи. В Егорьевке отсутствовал врач-рентгенолог, однако цифровой флюорограф был в наличии. Представители регионального центра включили больницу в действующий проект центра.

«Мы подключили флюорограф к региональному архиву медицинских изображений, отладили отправку флюорографий, интегрировались в медицинскую информационную систему больницы и настроили защищенные каналы связи для передачи личных данных пациента в обе стороны», – рассказала главный врач Консультативно-диагностического центра Алтайского края Жанна Вахлова.

Устройство уже работает в тестовом режиме. Сотрудники центра составили протоколы первых снимков из Егорьевской ЦРБ. Районные медики получили их без задержек и потери данных. В ближайшее время флюорографии из Егорьевки в полном объеме будут обрабатывать специалисты Консультативно-диагностического центра, сообщает региональный Минздрав.

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Взято отсюда.

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