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Медведев жестко высказался о смерти пилота-перебежчика Кузьминова

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Медведев жестко высказался о смерти пилота-перебежчика Кузьминова

Дмитрий Медведев Фото: t.me/medvedev_telegram

Российские власти однозначно реагируют на информацию о смерти Кузьминова. Ранее Сергей Нарышкин называл его “моральным трупом”

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко высказался о смерти российского летчика-перебежчика Максима Кузьминова, которого нашли мертвым в испанском Вильяхойосе, передает РИА Новости.

“Собаке – собачья смерть”, – заявил Медведев в видео, озаглавленном “О судьбе пилота-предателя Кузьминова”.

В ответ на вопрос: “Неважно, из чьих рук?”, Медведев заявил, что “все сказал”.

Напомним, в августе 2023 года Кузьминов угнал вертолет ВКС и улетел на Украину. По словам начальника украинского ГРУ Кирилла Буданова, штурман Хушбахт Турсунов и бортмеханик Никита Кирьянов, находившиеся в вертолете, не знали о планах пилота. Они оказали сопротивление и были убиты.

Кузьминова могли найти мертвым 13 февраля в испанском Вильяхойосе. Рядом с его телом нашли документы на 33-летнего украинца, однако испанские и украинские СМИ утверждают, что убитый – 28-летний российский пилот-перебежчик. Позднее в полиции Испании подтвердили смерть летчика.

Взято отсюда

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