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Медведев назвал Маска единственным адекватным американцем из-за срыва атаки ВСУ

ГОРНЯК2201 mins

Если эти заявления являются правдой, добавил зампред Совбеза

Фото: unsplash.com

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если информация о срыве атаки Вооруженных сил Украины возле Крыма правдива, то Илон Маск – последний адекватный человек в Северной Америке. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Напомним, что ранее телеканал CNN опубликовал отрывок из биографии Маска за авторством журналиста Уолтера Айзексона, согласно которому предприниматель велел ограничить работу Starlink возле Крыма. Этим он сорвал украинскую атаку на ВМФ РФ с применением катеров, начиненных взрывчаткой.

“Если то, что Айзексон пишет в своей книге, – правда, кажется, что Маск – единственный адекватный в Северной Америке. Или, по крайней мере, в гендерно-нейтральной Америке он единственный с яйцами”, – заявил Медведев.

По сообщениям СМИ, Маск счел, что Россия могла бы ответить на такие действия применением ядерного оружия. Сам Starlink, по его словам, был создан “для Netflix”, а не для наведения дронов.

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