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Медведев назвал способ заставить чиновников ЕС “густо наложить в свои штаны и юбки”

ГОРНЯК2201 mins

Он указал, что руководители Евросоюза считают всех россиян “людьми второго сорта”

Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил приостановить дипломатические сношения с ЕС, чтобы наказать местных чиновников. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Напомним, Евросоюз запретил гражданам России на своих автомобилях заезжать в ЕС, а также ввозить свою косметику, чемоданы, сумки, кошельки, некоторые предметы одежды, ноутбуки, смартфоны, фотоаппараты, изделия из кожи и меха, драгоценные и полудрагоценные камни – все это могут конфисковать.

Медведев указал, что руководители Евросоюза считают всех россиян “людьми второго сорта”, а сам запрет – это “конкретный плевок в лицо каждому гражданину России”.

В качестве ответной меры Медведев предложил приостановить дипломатические сношения с Евросоюзом и вернуть российских дипломатов.

“Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями. Кто его знает, на что еще способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора”, – написал Медведев.

Ранее Медведев рассказал, как Россия раздавит “врагов и оборзевших националистов”.

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