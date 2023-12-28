Медведев назвал важнейшие цели спецоперации на Украине

Он подчеркнул, что спецоперация будет продолжатся до их достижения

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Целью спецоперации на Украине в следующем году остается разоружение украинских войск и денацификация. Как сообщает телеканал “360”, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что важнейшая цель специальной военной операции – смещение “правящего бандеровского режима” в Киеве, и Россия обязательно достигнет ее.

Напомним, что ранее Медведев заявил, что если страны Запада захотят создать на Украине свою военную базу, то Россия неизбежно нанесет по ней удар. По его словам, не обязательно, что НАТО в таком случае согласится на коллективный ответ.

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