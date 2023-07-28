По словам замглавы Совбеза, эти “биосубстанции” живы и они среди нас

Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал западных политиков рептилоидами, прокомментировав тем самым “параноидальные поиски инопланетян” в США.

“В США снова параноидальные поиски инопланетян. Заявляют о спрятанных “останках с нечеловеческой биологией”. Ха, вглядитесь в эти лица! Эти биосубстанции живы! Они среди нас! И эти рептилоиды – явно не люди!” – написал бывший президент РФ в телеграм-канале и приложил фото этих политиков:

Фото: телеграм-канала Дмитрия Медведева / t.me/medvedev_telegram

Накануне конгресс США провел первые слушания о существовании пришельцев. На них, в частности, заявили об обнаружении нечеловеческих останков и технологиях в местах с инцидентами с неопознанными летающими объектами.

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