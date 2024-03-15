Дмитрий Медведев Фото: Антон Федотов

Для мира нужно признание Украиной, что вся ее территория – это территория России, а также воссоединение территорий государств

Согласно “формуле мира” Украина должна признать поражение в конфликте, капитулировать и демилитаризировать территорию. Такие условия предложил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Среди других пунктов оказалась принудительная денацификация всех органов власти Украины. Кроме того, Медведев предложил выплатить РФ компенсации и возмещать ущерб пострадавшим от атак регионам России.

“Самороспуск временного парламента. Признание ООН акта воссоединения”, – говорится в последнем пункте.

Ранее сообщалось, что Медведев отреагировал на очередную оговорку президента США Джо Байдена, который перепутал Украину с Афганистаном и Ираком. Политик назвал американского лидера “редким идиотом”.

Взято отсюда