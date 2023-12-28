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Медведев оценил возможность переговоров с Украиной в 2024 году

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Медведев оценил возможность переговоров с Украиной в 2024 году

Дмитрий Медведев Фото: kremlin.ru

По словам Медведева, в вопросе переговоров в следующем году все очевидно. Он отметил, что спецоперация продолжается и цель остается та же

Россия не отвергала переговоры с Украиной, в отличие от Киева. Переговорный процесс никак не ограничен во времени, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает KP.ru.

Целью спецоперации остается разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма, отметил Медведев. А переговорный процесс можно вести вплоть до “полного разгрома и капитуляции бандеровских войск Североатлантического альянса”.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации. Он заявил, что необходимости в этом нет.

Взято отсюда

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