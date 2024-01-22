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Медведев отреагировал на указ Зеленского шуткой о присоединении Канады

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По словам Медведева, свое заявление Зеленский сделал из-за провалов Вооруженных сил Украины на фронте

Медведев отреагировал на указ Зеленского шуткой о присоединении Канады

Фото: vk.com/dm

Следом за указом о территориях России, населенных украинцами, президент Украины Владимир Зеленский присоединит Канаду. Такой шуткой на указ украинского лидера ответил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам Медведева, свое заявление Зеленский сделал из-за провалов Вооруженных сил Украины на фронте. Кроме того, он считает, что указ мог быть подписан президентом под воздействием наркотических веществ.

“Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, “исторически заселенные украинцами”. Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы — это русские”, — написал зампред Совбеза. Медведев продолжил и написал, что “главному украинцу” следовало бы “завязывать”, иначе скоро он и “Канаду присоединит”.

Напомним, что ранее Зеленский подписал указ “Об исторически населенных украинцами территориях РФ”. Политик считает, что документ станет “возвращением правы об историческом прошлом ради украинского будущего”.

новости Локтевский

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