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Медведев ответил шуткой о неизбежной войне на отказ США вернуть Аляску

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Медведев ответил шуткой о неизбежной войне на отказ США вернуть Аляску

Дмитрий Медведев Фото: Антон Федотов

Представитель американских властей высказался о статусе Аляски. Медведев пошутил, что Россия ждала ее возвращения со дня на день

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пошутил о неизбежности войны с США. Поводом стало заявление чиновника американского Госдепа о том, что Россия не сможет получить назад Аляску, сообщает “Газета.ru”.

“По словам представителя Госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Вот и все. И мы ждали, что ее вернут со дня на день. Теперь война неизбежна”, – написал он в соцсети X, добавив смеющийся смайлик.

По данным СМИ, так чиновник Госдепа высказался о статусе Аляски после вопроса одного из журналистов. Представитель прессы в своем вопросе отметил, что президент РФ Владимир Путин якобы подписал указ о незаконности продажи Аляски, которую купили США в XIX веке.

Взято отсюда

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