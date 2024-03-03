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Медведев: перехваченный разговор говорит о подготовке Германии к войне с Россией

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По его словам, запись обсуждения военными ударов по мосту – это не просто “разговорчики”

Медведев: перехваченный разговор говорит о подготовке Германии к войне с Россией

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Перехваченный разговор офицеров бундесвера показывает, что Германия готовится к войне с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, запись обсуждения военными ударов по мосту – это не просто “разговорчики”. Медведев подчеркнул, что существует много исторических примеров, когда они принимают решение о начале военных войн вместо гражданских лиц. Таким образом, немецкие власти и сам канцлер Германии Олаф Шольц могут не знать о “происках военных”.

“Попытки представить разговор офицеров бундесвера как игры в ракеты и танчики – злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией”, – написал политик.Напомним, что запись была сделана 19 февраля. Ее опубликовала главред RT Маргарита Симоньян. На ней офицеры обсуждали возможность нанесения ударов по Крымскому мосту при помощи ракет Taurus. При этом они выясняли, как в случае атаки Берлину избежать последствий.

новости Локтевский

Источник

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