Это касается тех людей, которые не понимают, что новые регионы навсегда вошли в состав России

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил отправлять в Сибирь на перевоспитание тех, кто вредит России и живет в новых регионах, сообщает РИА Новости.

“Их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря”, – сказал Медведев в интервью российским СМИ.

Он также подчеркнул, что жители новых регионов должны понимать, что территории навсегда вошли в состав России.

город Горняк



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