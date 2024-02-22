реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Медведев предложил отправлять в Сибирь вредителей из новых регионов

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Это касается тех людей, которые не понимают, что новые регионы навсегда вошли в состав России

Медведев предложил отправлять в Сибирь вредителей из новых регионов

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил отправлять в Сибирь на перевоспитание тех, кто вредит России и живет в новых регионах, сообщает РИА Новости.

“Их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря”, – сказал Медведев в интервью российским СМИ.

Он также подчеркнул, что жители новых регионов должны понимать, что территории навсегда вошли в состав России.

город Горняк

Источник

горняк22 телеграм
Кулеба анонсировал поставку Киеву 170 тысяч снарядов

Кулеба анонсировал поставку Киеву 170 тысяч снарядов

Глава МИД Украины Кулеба: ЕС поставит Киеву 170 тысяч снарядов…

Узнать больше
В ЕК заявили о подготовке программы переговоров о вступлении Украины в ЕС

В ЕК заявили о подготовке программы переговоров о вступлении Украины в ЕС

ЕК представит программу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз в…

Узнать больше
В Запорожской области рассказали о выселении не согласных со спецоперацией людей

В Запорожской области рассказали о выселении не согласных со спецоперацией людей

Балицкий: не согласных со СВО жителей Запорожской области выселяли на…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp