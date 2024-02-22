Медведев предложил отправлять в Сибирь вредителей из новых регионов

Это касается тех людей, которые не понимают, что новые регионы навсегда вошли в состав России
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил отправлять в Сибирь на перевоспитание тех, кто вредит России и живет в новых регионах, сообщает РИА Новости.
“Их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря”, – сказал Медведев в интервью российским СМИ.
Он также подчеркнул, что жители новых регионов должны понимать, что территории навсегда вошли в состав России.
город Горняк
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