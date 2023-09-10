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Медведев пригрозил США повторением теракта 11 сентября

ГОРНЯК2201 mins

По его словам, в этот раз ударить могут ядерным оружием

Фото: pxhere.com

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о том, что в США может повториться теракт 11 сентября 2001 года. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

“Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11.09.2001, но с атомной или биологической составляющей”, – написал Медведев. 

Он добавил, что один из руководителей стран, у которых есть ядерное оружие, также может дрогнуть и нажать кнопку.

Напомним, что 11 сентября 2001 года террористы направили два пассажирских самолета в башни-близнецы. Третий упал на Пентагон, а четвертый – возле Питтсбурга.  В результате терактов погибли 2997 человек.

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