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Медведев рассказал, какие последствия ждут Лондон при размещении войск на Украине

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Также политик предложил подумать, каким образом бы отреагировал Запад, если бы делегация из Лондона попала под обстрел кассетными снарядами в центре Киева

Медведев рассказал, какие последствия ждут Лондон при размещении войск на Украине

Фото: vk.com/dm

Размещение Великобританией военного контингента на Украине станет объявлением войны России. Об этом в своем Telegram-канале заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Напомним, что ранее в Киев приехал британский премьер-министр Риши Сунак. В соцсетях он написал, что поддержка Украины со стороны Лондона не ослабнет. Кроме того, Даунинг-стрит заявил, что в новом финансовом году Киев получит военную помощь на 2,5 млрд фунтов стерлингов. Кроме того, пообещали и “историческое” соглашение в области безопасности.

“Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране”, – написал Медведев.Также политик предложил подумать, каким образом бы отреагировал Запад, если бы делегация из Лондона попала под обстрел кассетными снарядами, как это произошло в Белгороде в конце 2023 года.

город Горняк

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