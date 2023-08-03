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Медведев: с начала года контракт с ВС РФ подписали более 231 тысячи человек

редактор01 mins

Систему отбора на службу по контракту удалось адаптировать под условия специальной военной операции

Фото: amic.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев привел данные Минобороны о приеме на контрактную службу. Как сообщает ТАСС, с 1 января и по текущий день контракт подписали в общей сложности более 231 тысячи человек. 

Об этом он заявил на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ. По словам Медведева, систему отбора на службу по контракту удалось адаптировать под условия специальной военной операции.

“Задача остается прежней – сделать службу по контракту максимально престижной”, – подчеркнул зампред Совбеза, напомнив, что для этого за последние месяцы были приняты различные решения. 

При этом Медведев назвал не менее важным и то, что властям удалось повысить социальную защищенность военнослужащих и их семей.

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