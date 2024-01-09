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Медведев в шутку предрек Германии “майдан” в связи с забастовками фермеров

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Медведев в шутку предрек Германии "майдан" в связи с забастовками фермеров

Зампред Совбеза заявил, что киевский режим может “экспортировать свое проверенное оружие – “майдан” – в Берлин”

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что возможен экспорт “майдана” с Украины в Германию в случае продолжения поддержки Берлином киевского режима, сообщает ТАСС. Об этом Медведев написал пост на английском языке в социальной сети Х.

“Забастовки в Германии: фермеры заблокировали большую часть страны. Субсидии прекращены, а астрономические суммы, потраченные на Украину, продолжают расти. И Германия является основным спонсором. Если так пойдет и дальше, бандеровцы будут экспортировать свое проверенное оружие – “майдан” – в Берлин”, – сказано в сообщении.

Зампред Совбеза считает, что в случае продолжения такой поддержки “весьма сомнительно, что [канцлер ФРГ Олаф] Шольц” продержится”.

 “Мы следим за этим со злостным интересом”, – подытожил Медведев.

В конце 2023 года стало известно, что правительство Германии испытывает дефицит бюджета на следующий год. На фоне этого пришлось изыскивать статьи экономии, часть которых коснулись фермеров, в том числе в части скидок на дизель и налоговых льгот.

В ответ на эти меры глава Германского союза фермеров Йоахим Руквид призвал к проведению забастовок с 8 января в знак протеста против запланированной отмены налоговых льгот

Дополнительно 7 января профсоюз немецких машинистов GDL объявил о проведении на следующей неделе общенациональной забастовки, способной парализовать железнодорожное сообщение в стране. Профсоюз требует повышения заработной платы для машинистов и сокращение времени рабочей недели для работников со сменным графиком.

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Взято отсюда

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