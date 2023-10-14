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Медведица с детенышами зашла в село и набросилась на россиянку

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Медведь Фото: unsplash.com

Медведица из леса вышла в село, где столкнулась с женщиной. Животное ударило сельчанку по спине и голове, однако пострадавшая смогла сбежать от зверя

Утром 13 октября в башкирском селе Петровское медведь напал на женщину, сообщает “Башинформ”.

По словам местных жителей, пострадавшая осталась жива, но зверь успел ее травмировать.

“На женщину напала медведица. Ее спугнули, но зверь успел поранить человека – у пострадавшей поцарапана спина и, предварительно, сломана рука”, – рассказали сельчане.

Глава поселения Александр Летунов отметил, что медведица зашла в село вместе с тремя медвежатами.

“После нападения она с одним медвежонком убежала в парк, а два других медвежонка куда-то тоже убежали. Они маленькие, до года, угрозы не представляют, они сами боятся”, – добавил он.

В местном минздраве уточнили, что женщину экстренно госпитализировали в районную больницу. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

В министерстве природопользования и экологии региона рассказали, что охотинспекторы решили застрелить медведицу, поскольку она представляла опасность для людей. Медвежат передадут на передержку в местное общество охотников, пишет Telegram-канал “Подъем”.

Ранее стало известно, что мужчина выжил после рукопашной схватки с медведем, но лишился челюсти. Разъяренное животное удалось спугнуть охотникам.

Источник

горняк
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