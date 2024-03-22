В частном секторе краевой столицы, где несколько лет идет борьба с многоэтажным строительством, разрешили возвести 12-этажный многоквартирный дом с подземной парковкой

По соседству с большим кварталом частных домов на улице Смирнова (между ней и проездом Ростовским) все же построят многоэтажку. 12-уровневый дом с порталами встанет на месте заросшего котлована, огороженного металлическим забором между двумя пятиэтажками и частными домами. Градостроительный совет несколько раз “заворачивал” проект и только в этом году сменил гнев на милость. Это произошло на заседании градосовета, которое состоялось в минувший четверг, 21 марта.

Проекты, которые не прошли

Взято отсюда