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Пластиковые окна в Горняке

Меж двух таунхаусов. В Барнауле построят свечку в частном секторе с горячим нравом

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В частном секторе краевой столицы, где несколько лет идет борьба с многоэтажным строительством, разрешили возвести 12-этажный многоквартирный дом с подземной парковкой

По соседству с большим кварталом частных домов на улице Смирнова (между ней и проездом Ростовским) все же построят многоэтажку. 12-уровневый дом с порталами встанет на месте заросшего котлована, огороженного металлическим забором между двумя пятиэтажками и частными домами. Градостроительный совет несколько раз “заворачивал” проект и только в этом году сменил гнев на милость. Это произошло на заседании градосовета, которое состоялось в минувший четверг, 21 марта.

Проекты, которые не прошли

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
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