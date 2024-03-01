реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Между РФ и Индией уже в этом году станут возможны групповые безвизовые туры

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Между РФ и Индией уже в этом году станут возможны групповые безвизовые туры

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков считает, что первые безвизовые туры станут доступны уже в третьем квартале 2024 года

Первые поездки в рамках группового безвизового туристического обмена между Россией и Индией могут состояться уже осенью 2024 года. Об этом сообщил в интервью в ходе интервью ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме “Россия” замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

“Надеемся, что в первом квартале получим согласие от индийских коллег. Как всегда в международных делах, до оформления документов пройдет какое-то время. Поэтому давайте будем оптимистично на третий квартал рассчитывать, что первые туристы из Индии в рамках групповых безвизовых поездок поедут в Россию и мы сможем к ним ездить без виз”, –  поделился ожиданиями Вахруков.

Представитель ведомства рассказал, что специалисты Минэкономразвития в феврале посетили международную туристическую выставку SATTE в Дели, где встретились с уполномоченными министерствами Индии с целью продвижения соглашения о групповых безвизовых турпоездках.

“Там своя специфика ведения международных дел, но, тем не менее, в этом году рассчитываем на запуск безвиза”, – отметил замминистра.

погода на месяц , самая точная погода ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм

В Барнауле хозяина собаки оштрафовали за нападение на девочку

Еще в ноябре 2021 года собака породы пит-буль терьер напала…

Узнать больше
В Сибири мать заперла ребенка на два дня без еды

В Сибири мать заперла ребенка на два дня без еды

В Новосибирске женщина оставила своего 9-летнего сына в квартире без…

Узнать больше
Ощутимо “тряхнуло” Киргизию. Связано ли сейсмособытие с казахстанским толчком

Ощутимо “тряхнуло” Киргизию. Связано ли сейсмособытие с казахстанским толчком

На севере Киргизии произошло мощное землетрясение. Землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp