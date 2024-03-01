Между РФ и Индией уже в этом году станут возможны групповые безвизовые туры

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков считает, что первые безвизовые туры станут доступны уже в третьем квартале 2024 года

Первые поездки в рамках группового безвизового туристического обмена между Россией и Индией могут состояться уже осенью 2024 года. Об этом сообщил в интервью в ходе интервью ТАСС в Координационном центре правительства на Международной выставке-форуме “Россия” замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

“Надеемся, что в первом квартале получим согласие от индийских коллег. Как всегда в международных делах, до оформления документов пройдет какое-то время. Поэтому давайте будем оптимистично на третий квартал рассчитывать, что первые туристы из Индии в рамках групповых безвизовых поездок поедут в Россию и мы сможем к ним ездить без виз”, – поделился ожиданиями Вахруков.

Представитель ведомства рассказал, что специалисты Минэкономразвития в феврале посетили международную туристическую выставку SATTE в Дели, где встретились с уполномоченными министерствами Индии с целью продвижения соглашения о групповых безвизовых турпоездках.

“Там своя специфика ведения международных дел, но, тем не менее, в этом году рассчитываем на запуск безвиза”, – отметил замминистра.

погода на месяц , самая точная погода ,

Взято отсюда