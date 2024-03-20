Международный колледж сыроделия приглашает абитуриентов

22 марта Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий проводит День открытых дверей. Для школьников и их родителей запланированы презентация специальностей и профессий, встреча с администрацией колледжа, педагогами, мастерами. Также ребят ждут мастер-классы по направлениям «сыроделие», «технологии индустрии красоты», «изготовление швейных изделий», «программирование», «социальная работа».

«Колледж вошел в число победителей на предоставление в 2024 году грантов в рамках федерального проекта «Профессионалитет», – говорит директор колледжа Ирина Руди , – В новом учебном году студентов ждут занятия по образовательной технологии «Профессионалитет» в современных лабораториях, мастерских, учебных кабинетах, на производстве, участие в проекте «Амбассадоры Профессионалитета», встречи и нетворкинги с работодателями и много креативных мероприятий».

В колледже есть волонтерский центр «Ветер надежды», студенческий спортивный клуб «МКС», студенческий совет колледжа. Для обучающихся это отличная возможность приобрести ценные навыки и опыт, а также развить свои социальные и лидерские способности. Участие в добровольческом движении – это новые знакомства, расширение кругозора, свой вклад в преобразование мира.

Колледж ждет будущих абитуриентов по адресу город Барнаул, улица Путиловская, дом 51, начало в 12:00.

Взято отсюда.

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