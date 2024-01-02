Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Меладзе решил воспользоваться скандалом вокруг “голой вечеринки” Ивлеевой

Подписывайся на ГОРНЯК22!

 | 

01 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Певец придумал, как избежать скандалов, пишут “Русские Онлайн”. Исполнитель Валерий Меладзе спешно погасил все накопившиеся долги перед налоговой.

По некоторым данным, артист решил привести в порядок все финансы после громкого скандала с голой вечеринкой, организованной Анастасией Ивлеевой в московском клубе.

К слову, Меладзе на вечеринке отсутствовал. Однако на всякий случай перестраховался – чтобы избежать коллективной ответственности, которую на звезд возложили общественники на всех селебрити. Поэтому решил не испытывать судьбу, чтобы не последовать за артистами, которых начали массово “отменять” из-за “голого” скандала.

В одной из недавних публикаций в медиа сообщалось, что Меладзе продолжает зарабатывать средства в России, пополняя семейный бюджет. Корпоративов еще никто не отменял – и исполнитель вовсю пользуется возможностью, которую не желает упускать.

Напомним, в одном из интервью Валерий признался, что не считает Россию своей родиной. А после известных всем событий в феврале 2022 года и вовсе отличился перед аудиторией, произнеся на концерте в ОАЭ фразу, используемую украинскими националистами.

Фото: super.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости Алтайский

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Специальная Военная Операция в Украине

Риттер: 2024-й год станет последним годом нахождения Зеленского у власти

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

“Сам придумал”. Путин вручил военным значки в виде президентского штандарта

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

В Минздраве РФ рассказали о состоянии эвакуированных в Москву белгородцев

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Родственники погибших при обстреле Белгорода получат компенсации

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Россиянин повесил на балконе гирлянду с лозунгом украинских националистов

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

СМИ узнали о реакции Зеленского на слова Залужного о провале ВСУ

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Канада поставила Украине дополнительные системы NASAMS

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

СК сообщил о задержании подозреваемых в нападении на бойца СВО в Челябинске

02.01.2024

 Специальная Военная Операция в Украине

Норвегия разрешила своим компаниям напрямую продавать оружие Украине

02.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix