Меладзе решил воспользоваться скандалом вокруг “голой вечеринки” Ивлеевой

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01 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Певец придумал, как избежать скандалов, пишут “Русские Онлайн”. Исполнитель Валерий Меладзе спешно погасил все накопившиеся долги перед налоговой.



По некоторым данным, артист решил привести в порядок все финансы после громкого скандала с голой вечеринкой, организованной Анастасией Ивлеевой в московском клубе.

К слову, Меладзе на вечеринке отсутствовал. Однако на всякий случай перестраховался – чтобы избежать коллективной ответственности, которую на звезд возложили общественники на всех селебрити. Поэтому решил не испытывать судьбу, чтобы не последовать за артистами, которых начали массово “отменять” из-за “голого” скандала.

В одной из недавних публикаций в медиа сообщалось, что Меладзе продолжает зарабатывать средства в России, пополняя семейный бюджет. Корпоративов еще никто не отменял – и исполнитель вовсю пользуется возможностью, которую не желает упускать.



Напомним, в одном из интервью Валерий признался, что не считает Россию своей родиной. А после известных всем событий в феврале 2022 года и вовсе отличился перед аудиторией, произнеся на концерте в ОАЭ фразу, используемую украинскими националистами.



Фото: super.ru

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Автор: vizitka01

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