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Мелодично щебечут: сибиряки заметили птицу-чечетку

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Мелодично щебечут: сибиряки заметили птицу-чечетку

Новосибирцы заметили за своими окнами чечеток

Жители Новосибирска, наблюдая в окна, заметили расположившихся на ветках деревьев чечеток, сообщает “КП-Новосибирск”. Птиц можно определить по ярко-красной “кепке” на голове.

– Многие виды зимующих в Сибири певчих птиц с осени до весны кочуют в пределах больших территорий и могут залетать в Новосибирск. Чечетки – славные пташки. Они мелодично, тихо щебечут, перекликаясь в небольших группах сородичей. Кормятся семенами высоких трав, таких как крапива, полынь, репейник, – отметил Алексей Яновский, орнитолог.

В городе чечетки предпочитают питаться семенами берез. Они находят их в прошлогодних сережках на ветках деревьев и подбирают их со снега.

– Чечетки могут гостить у нас до апреля. Они улетят, когда растает снег и семена берез станут невидимыми на почве, не то что на снегу, – уточнил орнитолог.

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Взято отсюда

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