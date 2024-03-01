Менайский мост: в Великобритании разработали план на случай смерти Карла III

В случае смерти короля Карла III в Великобритании активируют план под кодовым названием “Менайский мост”

В случае смерти короля Карла III в Великобритании активируют план под кодовым названием “Менайский мост”, пишет “Газета.ру” со ссылкой на британский таблоид The Daily Express.

“Подготовка к смерти члена королевской семьи, особенно монарха, требует огромного планирования. В нем участвуют десятки людей из самых разных агентств по всей стране. <…> Подготовка помогает всему идти гладко в первые часы и дни после смерти монарха”, — сообщает таблоид The Sun.

Менайский мост — это висячий мост через пролив Менай, соединяющий британский остров Англси с основной территорией Уэльса. Название плана выбрали потому, что Карл с молодости очень любит Уэльс.

Готовить “Менайский мост” начали вскоре после кончины Елизаветы II, поделился в интервью 2022 года офицер королевской охраны Саймон Морган. Для самой Елизаветы сценарий на случай ее смерти был готов за 22 года до самого события.

Согласно протоколу, о смерти Карла III первыми в стране узнают премьер-министр и канцелярия Тайного совета короля, которых об этом проинформирует личный секретарь монарха. На сегодняшний день его обязанности исполняет 56-летний сэр Клайв Олдертон.

Затем о произошедшем доложат в кабинет министров и “нескольким высокопоставленным чиновникам”, после чего приспустят британские флаги на центральной улице Лондона Уайтхолл.

Букингемский дворец опубликует официальное сообщение.

Из СМИ первой официальную новость получит телерадиокомпания Би-би-си, которая объявит ее всему миру. При этом возможны утечки о здоровье монарха — так, редактор Daily Mail Тед Верити утром в день смерти Елизаветы II получил завуалированное сообщение от своего источника следующего содержания: “Мне сказали, что ситуация к северу от границы близится к концу”.

Принца Уильяма начнут готовить к коронации как первого наследника престола. На следующий день после смерти отца он выступит с обращением к нации.

Жена Карла III Камилла не останется действующей королевой, поскольку, когда умирает король, королева-консорт не сохраняет титул правящего монарха. Вместо этого она станет “вдовствующей королевой”».

День смерти монарха в Великобритании известен как “День Д”, каждый последующий день как “Д+1”, “Д+2” и так далее.

Кодовые названия и слова для смерти короля или королевы введены во времена существования в Букингемском дворце операторов телефонных коммутаторов. Они могли прослушивать звонки и преждевременно делиться информацией с прессой. На случай смерти Елизаветы изначально была заготовлена фраза “Лондонский мост пал”.

В наши дни эти кодовые фразы известны всем заранее и носят формальный характер.

Напомним, Карл III официально вступил в должность короля 10 сентября 2022 года, на второй день после смерти Елизаветы II. Церемонию коронации провели в мае 2023-го, чтобы с момента кончины королевы прошло достаточное время для ее оплакивания.

В начале февраля стало известно, что у короля рак. О диагнозе сообщил Букингемский дворец. Сейчас король проходит лечение и продолжает выполнять свои обязанности.

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Взято отсюда