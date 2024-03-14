Ее ролики набирают миллионы просмотров

14 марта 2024, 07:30115Написать комментарий

Впервые раковую опухоль у Юлии Давыдовой из Барнаула нашли в 12 лет — с тех пор она перенесла четыре операции и лучевую терапию. Из-за врачебной ошибки последние несколько лет девушка передвигается только с помощью ходунков. Но это не мешает ей радоваться каждому дню, воспитывать дочь и вести популярный блог о своей жизни. О том, что помогло не опустить руки, Юлия рассказала NGS22.RU.

Едва не умерла из-за ошибки врачей

Рак у Юлии обнаружили в 2003 году: тогда ей впервые удалили опухоль в спинном мозге. Спустя год случился рецидив, девушке потребовалась еще одна операция.

— Врачи не могли на базе нашей краевой клинической больницы провести эту операцию, но рискнули. Дальше я проходила лучевую терапию, переносила ее очень тяжело. Около 40 дней, пока мне ставили лучи, меня рвало — я похудела, потому что ничего не ела.

Через 5 лет, когда ей было 19, у девушки случился еще один рецидив — выявили опухоли разных размеров:

— Огромные — по 10 сантиметров. Местные врачи отказывались брать меня на операцию, потому что был риск, что не буду ходить. И меня приняли новосибирские медики. Были какие-то осложнения, но после этой операции я практически бегала.

В 2016 году произошел еще один рецидив. Юлию оперировали в Новосибирске, но после этого она уже не могла ходить самостоятельно:

— Врачи допустили ряд ошибок, из-за которых я чуть не умерла. Они были связаны не с самой опухолью, а с качеством проведения операции. Меня не смогли нормально зашить, было осложнение в виде ликвореи — утечки спинномозговой жидкости. А швы не зажили, всё сгнило. Я не могла не то что ходить, а даже перевернуться.

Видео на «миллион»

Сейчас Юлии 33 года. Вот уже 7 лет она передвигается с помощью ходунков. Не оказаться в инвалидной коляске ей помогли сила воли и упорство:

— Была возможность пересесть в инвалидную коляску. Сразу после операции я не могла просто стоять, ходить тем более. Но я думала, что если ты сядешь в нее, то уже не встанешь, привыкнешь. И я очень хотела передвигаться самостоятельно. На помощь пришли ходунки. Я много усилий приложила, чтобы двигаться хотя бы с ними. К сожалению, на этом прогресс встал, больше сделать ничего нельзя. Но я и этому очень рада, потому с коляской в тысячу раз сложнее, окружающая среда становится недоступной. Я с чьей-то помощью могу подняться по ступенькам и очень рада, что хотя бы так.

Девушка занимается предпринимательством и активно развивает блог. В своих соцсетях она рассказывает, как после расставания с мужем в одиночку справляется с домашними обязанностями — короткие видео об этом набирают миллионы просмотров. Юлия считает, что собрать большую аудиторию ей помог именно развод: многие женщины находили поддержку в ее истории:

Еще чуть-чуть и видео загрузится

— Сейчас идет тот сценарий, о котором я мечтала. Мне кажется, очень просто говорить: «Только идти». Но в этом вся глубина всех смыслов. Депрессия, временное отчаяние, слезы присутствуют. Но глобальная цель — достигать целей, улучшать свою жизнь с каждым днем и постоянно чего-то хотеть нового.

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Взято Источник

14.03.2024