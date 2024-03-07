Бьюти-доктор рассуждает об опасных и бесполезных процедурах и завышенных ожиданиях клиенток

7 марта 2024, 17:0028Написать комментарий

Косметология стала очень доступной, но всё еще окутана множеством тайн и мифов. Некоторые считают ее волшебной таблеткой, которая поможет омолодиться на 15–20 лет за один «укольчик». Часто такое мнение прекрасной половине человечества внушают грамотные маркетологи. Как разобраться, кому доверять? Надеяться ли на порядочность косметолога? Как правильно сформировать ожидание от процедуры и не разочароваться? Обо всём этом рассуждает косметолог из Тюмени Татьяна Бочкова в колонке для портала 72.RU. Далее — от первого лица.

В погоне за модой на что только не идут наши прекрасные дамы, меняя внешность до неузнаваемости. А то и до инвалидности… Как косметолог с большим стажем признаюсь, что самое важное противопоказание, про которое, увы, забывают многие мои коллеги, — это завышенные ожидания клиента.

И знаете, где они живут? В этих отвратительных социальных сетях, где вместо усталой женщины средних лет на тебя смотрит восхитительная старлетка без единой морщины, стройная, как кипарис, и с пышной копной не седеющих волос. И вот с этим сгенерированным образом, застрявшим в голове, как заноза в попе, бегут женщины в салоны красоты, косметологические кабинеты и даже клиники пластической хирургии. Вот только ни один живой человек, будь он в белом халате или с тонной косметики наперевес, не сможет повторить результат компьютерного моделирования.

Скажу больше: даже ведущие хирурги отказываются от дорогостоящего программного обеспечения, позволяющего спрогнозировать результат операции, по той же самой причине. Они не хотят подстегивать завышенные ожидания пациента. Но когда это останавливало наших женщин в погоне за красотой? Давайте всё-таки попробую обличить некорректные обещания косметологов вернуть молодость за три укола и честно расскажу, чему стоит верить, а что всего лишь маркетинговый ход.

Ботокс избавит от морщин на 100% — это ложь

Именно из-за этого утверждения я всё чаще слышу фразу: «Я ставила ботокс, мне не помогло». А ведь всего 3% человечества невосприимчивы к действию ботулотоксина типа А (в народе просто ботокс). На самом деле все ботулотоксины работают по простому принципу — они временно «выключают» мышцы, которые создают мимические морщинки, при этом никак не влияя на кожные складки. Напомню, что мышцы глубоко под кожей, а морщинки формируются в эпидермисе и частично в дерме (это верхние слои кожи).

Поэтому, если заломы глубокие и старые, просто выключить мышцу будет недостаточно. Необходимо работать еще и с кожей: делать пилинги, биоревитализацию и другие процедуры, стимулирующие выработку коллагена и эластина, а также разглаживание рельефа.

Чем раньше начнешь делать «уколы красоты», тем лучше — тоже ложь

В своей практике я смело говорила о том, что нужно «колоться» девушкам слегка за 20, и отговаривала от инъекций женщин после 40. Потому что в косметологии вообще нельзя говорить о рано или поздно применительно ко всем клиенткам. Ведь одних природа награждает длительно неувядающей красотой, а других — проблемной кожей, яркой мимикой и хроническими заболеваниями органов, которые также губительно сказываются на внешности.

Кроме того, в современной косметологии много неинвазивных методов поддержания красоты и здоровья кожи. Не буду врать, они, в отличие от уколов, требуют более длительных курсов и иногда встают в копеечку. Но для клиентов с низким болевым порогом это прекрасная альтернатива. Речь идет о таких процедурах, как массаж, микротоки, фонофорез, RF-лифтинг и многие другие.

SMAS-лифтинг заменит пластическую операцию — еще одна ложь

Все аппараты для SMAS-лифтинга, независимо от цены и страны-производителя, работают по одному принципу. Ультразвуковая волна проникает в глубокие слои кожи и посредством сильного нагревания до 60–70 градусов коагулирует ткани. Старый коллаген частично разрушается, новый начинает синтезироваться. Плюс за счет коагуляции белка весь кожный лоскут слегка подтягивается. Такая процедура имеет место при незначительных возрастных изменениях. А вот при сильном птозе тканей, брылях и глубоких морщинах она бессмысленна.

Более того, в погоне за выдающимися результатами не исключено использование высоких мощностей. Это непременно приведет к ожогам и рубцеванию SMAS (мышечно-фасциальный каркас). И никуда не денутся избытки кожи — те же брыли, к примеру. Поэтому аппаратный SMAS никогда не заменит хирургический, при котором мышечно-фасциальный каркас не нагревают, но натягивают и прикрепляют в более возвышенной позиции, а избытки кожной ткани удаляют.

«Уколы красоты» не вызывают привыкания — а это правда

Вопреки убеждениям многих — это правда. Медициной не доказано привыкание ни к одному из современных косметологических препаратов. Здесь, скорее всего, речь идет о психологии женщины. Поясню на своем примере. Я регулярно ставлю инъекции ботулотоксина и препаратов с гиалуроновой кислотой уже более 10 лет. И мне очень нравится, что кожа лица у меня гладкая, ровная и без морщин.

Когда прекращается действие ботокса, я начинаю замечать морщины на межбровке и лбу, вокруг глаз. Также я начинаю замечать сухость, стянутость кожи, раздраженность после прогулок в холодную погоду и в целом снижение местного иммунитета, если слишком долго пренебрегаю инъекциями гиалуроновой кислоты. Само собой, я записываюсь к косметологу и тут же привожу себя в форму. Мне нравится чувствовать себя красивой. Можно назвать это зависимостью от уколов? С точки зрения психологии, наверное, да. Буду ли я испытывать физические страдания или существенный дискомфорт, если не смогу попасть на прием? Конечно, нет.

Здесь, кстати, кроется главный секрет ухоженных женщин! Это забота о красоте не перед 8 Марта и Новым годом, а в режиме нон-стоп. Это и ежедневный домашний уход, и визиты к косметологу и к бьюти-мастерам, и использование качественной косметики, и режим сна и отдыха, и любовь к себе. Тогда восхищенные взгляды мужчин и соперниц гарантированы. А вот пренебрежение всем и единственный в год поход к врачу с целью омолодиться за одну процедуру и выглядеть как на картинке из соцсетей — это уже про волшебство, маркетинговые уловки и завышенные ожидания.

Так что мой вердикт таков: за модой и красотой гнаться глупо. А вот идти в ногу каждый день — очень даже полезно.

А еще мы рассуждали на животрепещущую тему — увеличение губ филлерами. Кажется, что мода на них не пройдет никогда. Косметолог рассказал, что на процедуру решаются даже совсем взрослые женщины. Правда, вот мужчины от такого тренда не в восторге.

Мы поговорили и о том, чего требует красота. Совсем не жертв, как принято считать, а денег. И много! Маникюр, педикюр, макияж, спортзал, эпиляция, филлеры — перечислять можно вечно. Косметолог Татьяна Бочкова порассуждала, сколько денег нужно современной женщине для создания и поддержания красоты. А еще о том, как из гадкого утенка можно превратиться в Монику Беллуччи.

Взято Источник

07.03.2024