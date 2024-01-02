Меньше людей, чем обычно: в Бийске 1 января состоялся “трезвый” забег

Чаще всего бегуны не боятся морозов – выходят на дистанцию с голыми торсами

В этом году в традиционном забеге 1 января в Бийске активистов здорового образа жизни приняло участие около 20 человек. Большая часть из них занимается в клубе моржевания, поддерживает связь с “холодом” на протяжении всей зимы.

Мужчины и молодые парни, одетые только в шорты и шапки в хорошем темпе побежали от городской администрации по условленному заранее маршруту.

– Пока-пока, до встречи! – крикнули им провожающие, на небольшом десятисекундном видео, выложенном в соцсети ВКонтакте “ЧП-Бийск”.

Сами борцы за трезвый образ жизни назвали свою пробежку “марш-бросок”.

В комментариях смельчаков, конечно же, всячески поддержали.

– Хоть кто-то не пил и погода позволила! – Молодцы!

Другие же с грустью отметили, что в Бийске стало очень “мало активистов здорового образа жизни”.

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Взято отсюда