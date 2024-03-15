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Мэр Барнаула проголосовал на выборах президента

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В краевой столице постарались создать максимально комфортные условия для горожан, чтобы они смогли исполнить свой гражданский долг, отметил Вячеслав Франк

Мэр Барнаула проголосовал на выборах президента

Вячеслав Франк на избирательном участке / Фото: мэрия Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк проголосовал на выборах президента России. Мэр посетил избирательный участок № 255 на базе лицея № 129 в пятницу, 15 марта, сообщили в телеграм-канале городской администрации.

“Барнаул вместе со всей страной участвует в выборах президента нашей страны. Совместно с избирательными комиссиями мы постарались создать максимально комфортные условия для наших горожан, чтобы каждый барнаулец смог выполнить свой гражданский долг и принять участие в голосовании”, – отметил градоначальник.

15 марта на выборах также проголосовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель регионального Заксобрания Александр Романенко.

Всего в Алтайском крае открылись порядка 1700 избирательных участков, из них 273 – в Барнауле. Продлятся выборы три дня – 15, 16 и 17 марта.

Горняк22

Источник

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