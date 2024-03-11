Мэр Барнаула поручил усилить контроль за очисткой крыш

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить контроль за очисткой кровель многоквартирных домов от снежных и ледяных навесов, чтобы избежать сходов снега с крыш. Поручение мэр дал на расширенном аппаратном совещании 11 марта.

Об оперативной ситуации на территории Барнаула сделал доклад начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчёв. По его словам, в ближайшие три дня температура воздуха днем составит -1…+1 градусов, ночью -3…-8 градусов.

Коммунальным службам дано указание оперативно чистить ливневку, включая водопропускные трубы и ливнеприемники, чтобы защитить городские объекты во время паводка. В районах краевой столицы пройдут информационные рейды в частном секторе. Жителям разъяснят, как правильно освобождать от засоров каналы и трубы на участках. Также в мэрии заслушали доклады об изменениях в законодательстве и рассмотрели обращения граждан.

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