На выездном совещании также была председатель БГД Галина Буевич, глава Индустриального района Денис Летягин, зампредседателя комитета по образованию Наталья Михальчук и другие

Глава Барнаула Вячеслав Франк побывал на стройплощадке школы в квартале 2011 по ул. Взлетная, 56, сообщает пресс-центр мэрии. По последним данным, объект готов примерно на 40%.

На встрече также присутствовали представители подрядной организации “Век-Строй”. Они рассказали, что сейчас выполняются работы по кладке наружных и внутренних стен второго и третьего этажей, монтаж трубопроводов отопления в подвале, монтаж ИТП, бетонирование монолитных участков и площадок, монтаж пластиковых окон первого этажа, монтаж линий электроосвещения 1-го этажа, устройство наружных сетей теплоснабжения, монтаж трубопроводов водоснабжения и водоотведения в подвале.

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