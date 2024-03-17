Мэр Бийска призвал бийчан проголосовать на выборах президента

Бийчан приглашают принять участие в выборах президента РФ

Мэр Бийска Виктор Щигрев в своем ТГ-канале призвал горожан проголосовать на выборах президента РФ. Глава города отметил, что например, на избирательных участках в образовательных учреждениях очень занимательно.

“В образовательных учреждениях вас ждут не только члены избирательной комиссии, но еще шахматы, музыка, книги, Масленица и еще много чего интересного”, – отметил Щигрев.

Выборы – 2024 Фото: ТГ-канал Виктора ЩигреваВыборы – 2024 Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева

Выразил слова восхищения мэр и в адрес бийчан, которые несмотря на преклонный возраст идут на участки и голосуют. Так, мэр отметил, что на выборы на УИК №339 пришел пожилой 91-летний мужчина, а на УИК №403 женщина 98-ми лет.

“Они могли бы проголосовать и дома, но решили самостоятельно прийти и сделать свой выбор. Дорогие бийчане, прошу и вас последовать примеру наших ветеранов, приходите на свои избирательные участки и голосуйте. Каждый голос важен для нашей страны”, – отметил мэр Бийска.

Выборы – 2024 Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева

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Взято отсюда