реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Мэр Бийска призвал бийчан проголосовать на выборах президента

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Мэр Бийска призвал бийчан проголосовать на выборах президента

Бийчан приглашают принять участие в выборах президента РФ

Мэр Бийска Виктор Щигрев в своем ТГ-канале призвал горожан проголосовать на выборах президента РФ. Глава города отметил, что например, на избирательных участках в образовательных учреждениях очень занимательно.

Выборы – 2024 Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева

“В образовательных учреждениях вас ждут не только члены избирательной комиссии, но еще шахматы, музыка, книги, Масленица и еще много чего интересного”, – отметил Щигрев.

Выборы – 2024 Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева

Выразил слова восхищения мэр и в адрес бийчан, которые несмотря на преклонный возраст идут на участки и голосуют. Так, мэр отметил, что на выборы на УИК №339 пришел пожилой 91-летний мужчина, а на УИК №403 женщина 98-ми лет.

Выборы – 2024 Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева

“Они могли бы проголосовать и дома, но решили самостоятельно прийти и сделать свой выбор. Дорогие бийчане, прошу и вас последовать примеру наших ветеранов, приходите на свои избирательные участки и голосуйте. Каждый голос важен для нашей страны”, – отметил мэр Бийска.

прогноз погоды на день , погода район недели ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Алтайском крае рейсовый автобус с пассажирами перевернулся на трассе

В Алтайском крае рейсовый автобус с пассажирами перевернулся на…

Утром 17 марта в Немецком национальном районе перевернулся рейсовый автобус…

В еще одном парке Барнаула проводили Масленицу

В еще одном парке Барнаула проводили Масленицу

В барнаульском парке «Юбилейный» жители микрорайонов решили сами организовать для…

В Алтайском крае Масленица пришла на выборы

В Алтайском крае Масленица пришла на выборы

Масленица пришла на избирательные участки. Масленица на выборах. В Алтайском…

В еще одном парке Барнаула проводили Масленицу

В еще одном парке Барнаула проводили Масленицу

В барнаульском парке «Юбилейный» жители микрорайонов решили сами организовать для…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp