В рамках форума глава государства пообщался с представителями муниципальных образований российских регионов. Всего форум собрал более 7 тысяч участников

Президент России Владимир Путин выступил в финале Всероссийского муниципального форума “Малая Родина – сила России”, где была и делегация из Алтайского края. О встрече с президентом в Telegram-канале написал глава Бийска Виктор Щигрев.

Представители регионов обсуждали проблемы муниципалитетов, познакомились с единым порталом для муниципальных служащих “Муниципалитеты.рф”. В рамках форума было 32 круглых стола и 25 лекций. Все проходило в павильоне выставки “Россия” на ВДНХ в Москве.

Щигрев подчеркнул, что с интересом встретился с коллегами из других городов и регионов, поделился опытом Бийска в решении различных вопросов, взял что-то на вооружение себе.

“Завершилась же наша работа встречей с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, который и был инициатором проведения столь полезного форума. Владимир Владимирович еще раз подчеркнул важность и необходимость деятельности местных органов управления, а также выстраивания честной и открытой работы с гражданами нашей страны”, – отметил Щигрев.

Взято отсюда