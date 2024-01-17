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Мэр Бийска рассказал о встрече с Владимиром Путиным

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Мэр Бийска рассказал о встрече с Владимиром Путиным

В Москве проходил Всероссийский муниципальный Форум «Малая Родина — сила России»

Виктор Щигрев, мэр Бийска рассказал в своем телеграм-канале о встрече с президентом России Владимиром Путиным на Всероссийском муниципальном Форуме «Малая Родина – сила России», который проходил в Москве.

На мероприятии собралось порядка 7,5 тысяч участников – от мэров городов-миллионников до глав сельских территорий.

Всероссийский муниципальный Форум «Малая Родина — сила России». Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева

“Было очень интересно встретиться с коллегами из различных городов и регионов нашей необъятной страны. Поделиться опытом Бийска в решении различных вопросов, взять себе что-то на вооружение. Интересны были панельные дискуссии «Сила в людях», «Сила в традициях», «Сила в развитии»”, – отметил Щигрев.

По словам мэра, в рамках форума прошло 32 круглых стола, 25 лекций, где обсудили ряд проблем развития муниципалитетов, определенные сложности в этой работе. Также познакомились и с единым порталом для муниципальных служащих «Муниципалитеты.рф», благодаря которому сотрудники органов местного самоуправления теперь имеют общий доступ к огромной базе для работы.

Кроме того, на форуме прошло и награждение победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика-2023».

“Завершилась же наша работа встречей с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, который и был инициатором проведения столь полезного форума. Владимир Владимирович еще раз подчеркнул важность и необходимость деятельности местных органов управления, а также выстраивания честной и открытой работы с гражданами нашей страны”, – отметил глава города.

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Взято отсюда

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