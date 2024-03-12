Мэр Бийска рассказал, почему не выделяли деньги на строительство школы №31

В Бийске планируют создать рабочую группу по вопросам возведения нового здания

Разработчики завершили подготовку проектно-сметной документации для строительства нового здания школы №31 в бийском поселке Нагорный.

Виктор Щигрев, глава города, сообщил, что сейчас ПСД проходит проверку. Различные замечания, которые выявляются в ходе экспертизы, оперативно исправляют.

– Пока мы не пройдем процедуру утверждения документов и не получим положительную экспертную оценку в целом, начало строительства школы невозможно. Хочу подчеркнуть, что никакие иные средства, кроме как на разработку проектно-сметной документации, школе №31 ранее не выделялись, – отмечает мэр Бийска. – По законодательству невозможно выделить средства из бюджета до утверждения проекта и понимания полной стоимости строительства объекта. Поэтому разговоры о том, что деньги якобы были выделены на бийскую школу, а затем их забрали на какой-то другой объект, не соответствуют действительности.

После получения положительного заключения строительство здания школы №31 будет включено в краевую адресную инвестиционную программу, пообещал Виктор Щигрев. В городе планируют создать рабочую группу с участием специалистов и жителей поселка Нагорный.

Школа №31 Фото: Сергей Кулыгин,”БР”

Напомним, контракт на разработку проектно-сметной документации нового здания с проектным институтом заключили в декабре 2022 года. Новое здание будет построено на месте демонтированного, еще 1960-х годов постройки. Снести его пришлось ввиду опасности, которое представляло аварийное здание. Оно пошло трещинами. Причиной стал дефект, допущенный еще на стадии строительства. Весной 2021 года занятия в школе были полностью остановлены, а занятия учеников перенесли в школы №№ 1 и 4. Юридически школа №31 сохранена.

О том, что здание будет восстановлено, в мэрии заявили сразу. Новая школа будет рассчитана на 350 учеников. Ожидается, что учиться здесь будут дети поселка Нагорный, а также из микрорайонов, строительство которых только намечается – например, за площадкой туркластера «Золотые ворота» и на месте складов Минобороны на ул. Волочаевской.

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Взято отсюда