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Мэр Новосибирска объяснил свою отставку

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Он занимал должность градоначальника с 2014 года

Мэр Новосибирска объяснил свою отставку

Фото: t.me/alokot

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил свою отставку переходом на новую работу. Об этом градоначальник сообщил в телеграм-канале.

“Дважды – в 2014, и в 2019 году – на прямых выборах вы избирали меня главой крупнейшего муниципалитета нашей страны. Благодарю вас за доверие и поддержку, которые я чувствовал все эти годы”, – написал он.

Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что Локоть получил предложение о новой работе и уходит в отпуск с последующим увольнением. Где именно он будет работать, пока неясно, но известно, что новая должность предполагает выполнение общегосударственных задач.

Временно исполнять обязанности главы Новосибирска тем временем будет вице-мэр Олег Клемешов.

Горняк22

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