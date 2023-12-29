Мэр Новосибирска объяснил свою отставку

Он занимал должность градоначальника с 2014 года
Фото: t.me/alokot
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил свою отставку переходом на новую работу. Об этом градоначальник сообщил в телеграм-канале.
“Дважды – в 2014, и в 2019 году – на прямых выборах вы избирали меня главой крупнейшего муниципалитета нашей страны. Благодарю вас за доверие и поддержку, которые я чувствовал все эти годы”, – написал он.
Накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что Локоть получил предложение о новой работе и уходит в отпуск с последующим увольнением. Где именно он будет работать, пока неясно, но известно, что новая должность предполагает выполнение общегосударственных задач.
Временно исполнять обязанности главы Новосибирска тем временем будет вице-мэр Олег Клемешов.
Горняк22
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