Олег Боровский Фото: vk.com/oleg.borovsky38

Градоначальник прославился на всю страну благодаря своим праздничным перевоплощениям. Он переодевался в царя, Деда Мороза, а также в Бывалого – персонажа из картин Леонида Гайдая

Скоропостижно скончался мэр Саянска Иркутской области Олег Боровский. Об этом сообщили в Telegram-канале местной администрации.

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, смерть Боровского – это огромная утрата не только для города, но и для области.

“Грамотный руководитель, который много лет управлял городом, своим трудом развивал его, старался сделать комфортнее для жителей”, – отметил он.

Глава области также добавил, что градоначальник помогал участникам спецоперации: недавно он отвозил военнослужащим партию гуманитарного груза.

Олегу Боровскому было 63 года. Руководил городом он почти 10 лет – с сентября 2014 года. Во время пандемии коронавируса Боровский одним из первых в стране разрешил работать малому бизнесу. Кроме того, он отменил обязательный масочный режим, за что позже получил предупреждение.

Сейчас его обязанности взял на себя заместитель мэра городского округа по соцвопросам Александр Ермаков. Прощание с главой Саянска, по предварительным данным, состоится 1 марта, пишет “КП-Иркутск”.

Ранее стало известно о смерти председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева. Известно, что доктор юридических наук скончался от долгой и продолжительной болезни.

Взято отсюда