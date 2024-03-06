В стоимость входит пиротехника на три праздника и спецэффекты

6 марта 2024, 17:3594Написать комментарий

Администрация Ленинского района Барнаула готова заплатить за три праздничных фейерверка 600 тысяч рублей. Сведения об этом размещены на сайте Госзакупок. Салюты прогремят 9 Мая, в День России и в День города Барнаула.

В описании объекта указано, что фейерверки должны состоять из двух батарей салютов и четырех разных зарядов. Помимо пиротехники, подрядчик обязан предоставить оформление спецэффектов. Продолжительность каждого салюта — не менее 4 минут, а высота — от 50 метров.

Максимальная цена закупки — 600 тысяч рублей. По завершении аукциона, цена может снизится.

Кроме того, из закупки следует, что День города Барнаула в 2024 году будут отмечать в промежутке между 1 августа и 24 сентября. Точная дата станет известна позднее.

При этом в новогоднюю ночь — 2024 салюта в Барнауле не было. Точную причину тогда не назвали: в мэрии отвечали, что решение принято по аналогии с другими регионами.

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Взято Источник

06.03.2024