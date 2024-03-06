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Мэрия Барнаула готова заплатить 600 тысяч рублей за праздничные салюты

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В стоимость входит пиротехника на три праздника и спецэффекты

6 марта 2024, 17:3594Написать комментарий

Мэрия Барнаула готова заплатить 600 тысяч рублей за праздничные салюты

Администрация Ленинского района Барнаула готова заплатить за три праздничных фейерверка 600 тысяч рублей. Сведения об этом размещены на сайте Госзакупок. Салюты прогремят 9 Мая, в День России и в День города Барнаула.

Мэрия Барнаула готова заплатить 600 тысяч рублей за праздничные салюты

В описании объекта указано, что фейерверки должны состоять из двух батарей салютов и четырех разных зарядов. Помимо пиротехники, подрядчик обязан предоставить оформление спецэффектов. Продолжительность каждого салюта — не менее 4 минут, а высота — от 50 метров.

Максимальная цена закупки — 600 тысяч рублей. По завершении аукциона, цена может снизится.

Кроме того, из закупки следует, что День города Барнаула в 2024 году будут отмечать в промежутке между 1 августа и 24 сентября. Точная дата станет известна позднее.

При этом в новогоднюю ночь — 2024 салюта в Барнауле не было. Точную причину тогда не назвали: в мэрии отвечали, что решение принято по аналогии с другими регионами.

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Взято Источник
06.03.2024

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