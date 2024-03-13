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Мэрия Барнаула и дорожники выплатят миллион рублей за поврежденный Porsche

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Мэрия Барнаула и дорожники выплатят миллион рублей за поврежденный Porsche

Porsche Фото: unsplash.com

Оспаривая иск, “Патай” ссылался на то, что были установлены необходимые информационные знаки для водителей о проведении дорожных работ

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск компании “Сафи-Групп” к комитету по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула и фирме “Патай” о взыскании более 1 млн рублей за поврежденный Porsche Cayenne S, пишет “Банкфакс”.

Инцидент с машиной произошел вечером 18 мая 2023 года на улице Малахова. Porsche Cayenne S, принадлежащий “Сафи-Групп”, наехал на возвышенность с острыми углами и получил повреждения шин и дисков колес. Возвышенность образовалась в процессе выполнения дорожных работ при снятии части асфальта. Подрядчиком являлась компания “Патай”, у которой был контракт с профильным комитетом.

Изначально истец требовал взыскать почти 1,5 млн рублей, но потом уменьшил сумму до 1 млн на основании результатов судебно-технической экспертизы.

Чиновники попытались доказать свою непричастность, но суд отклонил их доводы и полностью удовлетворил иск.

Ранее в Арбитражном суде Алтайского края рассматривали иск минприроды региона о взыскании с “Европейско-Азиатской горнорудной компании” более 61 млн рублей.

Взято отсюда

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