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Мэрия Барнаула намерена разлучить нескольких перевозчиков с их маршрутами

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Автобус. Общественный транспорт Фото: barnaul.org

Сразу четыре иска против двух индивидуальных предпринимателей и одной фирмы появились в картотеке краевого арбитражного суда в конце сентября

Комитет администрации Барнаула по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи подал в суд сразу на нескольких перевозчиков с требованием отозвать свидетельства об их работе на ряде городских маршрутов. Соответствующие иски размещены в картотеке краевого арбитражного суда.

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