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Мэрия Барнаула заберет у владельцев жилья в центре города три земельных участка

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Мэрия Барнаула заберет у владельцев жилья в центре города три земельных участка

Снос дома Фото: Пресс-центр городской администрации

Необходимость вернуть участки в “родную гавань” связана с предельно плачевным состоянием расположенных на них жилых домов

Мэрия Барнаула изымет в муниципальную собственность сразу три земельных участка, расположенных в центре краевой столицы. Соответствующие постановления опубликованы на правовом портале городской администрации.

Речь идет о земельных участках по адресам: Песчаная, 106а, Льва Толстого,14 и Максима Горького, 66. Вместе с ними подлежат изъятию и жилые помещения в расположенных по этим адресам многоквартирных домах. Все три здания признаны аварийными, и мотивация для их изъятия, в общем-то, прозаична.

Взято отсюда

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