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Мэрия Барнаула закажет градостроительное исследование за 6,2 млн рублей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Строительство Фото: Виталий Барабаш

Подрядчику предстоит произвести научные изыскания, результатом которых станут новые значения важнейших для развития краевой столицы параметров

Мэрия Барнаула ищет специалистов, которые готовы взяться за научно-исследовательскую работу по разработке важных градостроительных стандартов для краевой столицы. Соответствующий лот размещен в системе ЕИС “Закупки”.

Согласно названию лота тема будущего исследования звучит следующим образом: “Разработка проекта нормативов градостроительного проектирования городского округа – города Барнаула Алтайского края”.

С опорой на эти нормативы разрабатывается любая градостроительная документация, как то городской генплан или правила землепользования и застройки, а также документация по планировке территории. Также нормативы необходимы для подготовки проектной документации с целью последующего оформления разрешения на строительство.

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