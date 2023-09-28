Мэрия Барнаула закажет градостроительное исследование за 6,2 млн рублей

Строительство Фото: Виталий Барабаш

Подрядчику предстоит произвести научные изыскания, результатом которых станут новые значения важнейших для развития краевой столицы параметров

Мэрия Барнаула ищет специалистов, которые готовы взяться за научно-исследовательскую работу по разработке важных градостроительных стандартов для краевой столицы. Соответствующий лот размещен в системе ЕИС “Закупки”.

Согласно названию лота тема будущего исследования звучит следующим образом: “Разработка проекта нормативов градостроительного проектирования городского округа – города Барнаула Алтайского края”.

С опорой на эти нормативы разрабатывается любая градостроительная документация, как то городской генплан или правила землепользования и застройки, а также документация по планировке территории. Также нормативы необходимы для подготовки проектной документации с целью последующего оформления разрешения на строительство.