Мэрия Бийска ищет поставщика ритуальных венков

Администрации нужны верки в количестве 40 штук

Муниципалитет ищет подрядчика, который поставит мэрии ритуальные венки.

К предметам предъявляют четкие требования.

Так, венки должны быть на металлическом каркасе, обрамлены «ершом» зеленого цвета и иметь ножки или устойчивую опору.

Венки должны представлять собой композицию из искусственных цветов – роз и хризантем из бархата и атласа. По периметру венок должны украшать ветки зелени.

Также на венках должны быть золотая и сатиновая траурные ленты с надписью «в тематике мероприятия», указано в проекте контракта.

Администрация готова потратить на 40 венков до 120 тыс. руб.

Сроки поставки товара – с даты заключения контракта по 1 декабря.

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Взято отсюда