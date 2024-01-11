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Мэрия Бийска опубликовала тендер на отлов бездомных собак в 2024 году

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Мэрия Бийска опубликовала тендер на отлов бездомных собак в 2024 году

Сумма тендера – 2 628 584 руб.

Администрация Бийска опубликовала тендер на отлов бездомных собак в 2024 году, сообщает в телеграм-канале “Бийск 22”

Согласно условиям конкурса на сайте госзакупок, за отлов, содержание и возврат на прежние места обитания безнадзорных животных в период до 30 ноября 2024 года городские власти готовы заплатить 2 628 584 рубля.

Согласно условиям конкурса, отлавливать животное исполнитель должен будет в течение одного дня с момента получения заявки от администрации.

В мэрии отметили, что в прошлом году на эти цели было выделено 2 001 200 рублей, а единственный участник тендера – ОЗЖ “Преданность” – предложило свои услуги по цене в 2769 рублей за отловленное животное.

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Взято отсюда

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