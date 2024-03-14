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Пластиковые окна в Горняке

Мэрия Бийска предложила помощь пострадавшей от бродячей собаки школьнице

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Мэрия Бийска предложила помощь пострадавшей от бродячей собаки школьнице

Собака Фото: Виталий Барабаш

В мэрии заявили, что с приходом весны возможно “увеличение уровня агрессии у собак”. В городе ведут активные поиски и отлов бродячих животных

Глава Бийска Виктор Щигрев после нападения бродячих собак на 11-летнюю девочку поручил своему заместителю связаться с пострадавшей, сообщила администрация города.

Замглавы по ЖКХ Александр Заровняев позвонил матери пострадавшего ребенка, от какой-либо помощи она отказалась.

“Подрядная организация по требованию администрации города несколько раз проводила и продолжит рейды в район, где случилось происшествие”, – добавили в мэрии.

Напомним, ранее в соцсетях женщина рассказывала, что около Городского дворца культуры за пешеходным переходом собаки набросились на ее дочь и укусили за ногу.

Взято отсюда

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