Мэрия Бийска прокомментировала ситуацию с нападением бродячих собак на ребенка

Городские власти продолжат борьбу с бродячими собаками

Администрация Бийска связалась с бийчанкой, чья дочь пострадала от нападения бродячих собак, и прокомментировала ситуацию.

Ранее на странице Главы Бийска Виктора Щигрева женщина пожаловалась на бродячих собак, от которых пострадала ее несовершеннолетняя дочь. Мэр поручил связаться с пострадавшей заместителю Главы города.

“По поручению мэра с женщиной по телефону связался Александр Заровняев, замглавы по ЖКХ. Бийчанка от какой-либо помощи отказалась”, – отметили в администрации.

Подрядная организация по требованию администрации несколько раз проводила и продолжит рейды в район, где случилось происшествие.

“Уважаемые бийчане, в связи с приходом весны возможно увеличение уровня агрессии у собак. Активные поиски и отлов бродячих собак в городе продолжаются, согласно законодательству. Убедительная просьба к хозяевам животных не отпускать из на самовыгул”, – пояснили в мэрии.

Напомним, что заявки на отлов бродячих собак принимаются по тел. 40-51-88.

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Взято отсюда