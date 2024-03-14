Мэрия Бийска прокомментировала ситуацию с нападением бродячих собак на ребенка

Городские власти продолжат борьбу с бродячими собаками
Администрация Бийска связалась с бийчанкой, чья дочь пострадала от нападения бродячих собак, и прокомментировала ситуацию.
Ранее на странице Главы Бийска Виктора Щигрева женщина пожаловалась на бродячих собак, от которых пострадала ее несовершеннолетняя дочь. Мэр поручил связаться с пострадавшей заместителю Главы города.
“По поручению мэра с женщиной по телефону связался Александр Заровняев, замглавы по ЖКХ. Бийчанка от какой-либо помощи отказалась”, – отметили в администрации.
Подрядная организация по требованию администрации несколько раз проводила и продолжит рейды в район, где случилось происшествие.
“Уважаемые бийчане, в связи с приходом весны возможно увеличение уровня агрессии у собак. Активные поиски и отлов бродячих собак в городе продолжаются, согласно законодательству. Убедительная просьба к хозяевам животных не отпускать из на самовыгул”, – пояснили в мэрии.
Напомним, что заявки на отлов бродячих собак принимаются по тел. 40-51-88.
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Взято отсюда