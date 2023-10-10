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Мэрия Бийска судится с дорожниками из-за качества асфальта

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Дорога в Бийске Фото: скриншот из сюжета "Бийского телевидения"

Местные жители задались вопросом, что за вырубки в асфальте появились на дороге по улице Севастопольской еще в конце лета и когда их заделают

Вырубки в асфальте на улице Севастопольской сделали для проведения экспертизы, которую назначили в рамках судебных разбирательств с дорожниками. Об этом заявили представители бийской администрации в Telegram-канале главы города.

По их словам, в настоящее время администрация города судится с ГУП ДХ АК “Юго-Восточное ДСУ” из-за неисполнения гарантийных обязательств на дорогах многих улиц, в том числе и на улице Севастопольской.

“Суд назначил независимую судебную экспертизу, эксперты взяли вырубки из асфальтобетона, чтобы удостовериться в качестве асфальтобетонного покрытия. Пока никакого судебного решения мы не получили”, – объяснили в мэрии.

Между тем бийчане интересуются, когда вырубки на дороге заделают, ведь во время дождей они наполняются водой. В преддверии похолодания местные жители опасаются, что это приведет к тому, что асфальт начнет разрывать.

В бийской администрации же подчеркивают, что вырубки из асфальтобетона обяжут заделывать проигравшую сторону.

Напомним, что дорогу на улице Севастопольской отремонтировали еще в 2019 году. Работу выполнили в рамках нацпроекта “Безопасные и качественные дороги”. Тогда бийские власти заявляли, что ремонт проведен качественно и в срок.

Ранее стало известно, что в Бийском районе открыли новую дорогу за 43 млн рублей. На участке обустроили тротуар и освещение, а также нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Источник

город горняк
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