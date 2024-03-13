Меры профилактики гриппа птиц

Грипп птиц – острая инфекционная, особо опасная болезнь птиц и животных. К гриппу восприимчивы все виды птиц, в т.ч. куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и практически все виды синантропных (голуби, воробьи, вороны, галки и пр.), диких, экзотических и декоративных птиц, а также свиньи, лошади, водные млекопитающие, хорьки, мыши, кошки, собаки и человек. Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и часто протекает бессимптомно. Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы, которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом. Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой дикой и домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Инфекция среди домашней птицы может быть также бессимптомной или вызвать заболевания дыхательной системы и снижение яйценоскости, а также протекать в молниеносной форме, вызывая быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо предварительных симптомов. У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное поведение, расстройство координации движений, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается опухание и почернение гребня, синюшность сережек, отечность подкожной клетчатки головы, шеи с последующей гибелью птицы в течение 24-72 часов. Профилактика гриппа птиц у домашней птицы заключается в исключении случаев контакта с водоплавающей и синантропной птицей (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.), обеспечении защиты птичника и помещений для хранения кормов от проникновения дикой и синантропной птицы (оборудовать сетками окна и двери), хранении корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях.

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