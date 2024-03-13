реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Меры профилактики гриппа птиц

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Меры профилактики гриппа птиц

Грипп птиц – острая инфекционная, особо опасная болезнь птиц и животных. К гриппу восприимчивы все виды птиц, в т.ч. куры, индейки, утки, фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, чайки и практически все виды синантропных (голуби, воробьи, вороны, галки и пр.), диких, экзотических и декоративных птиц, а также свиньи, лошади, водные млекопитающие, хорьки, мыши, кошки, собаки и человек. Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и часто протекает бессимптомно. Основным источником вируса в природе являются водоплавающие птицы, которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в окружающую среду со слюной и пометом. Заражение человека и домашней птицы происходит при тесном контакте с инфицированной и мертвой дикой и домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Инфекция среди домашней птицы может быть также бессимптомной или вызвать заболевания дыхательной системы и снижение яйценоскости, а также протекать в молниеносной форме, вызывая быструю гибель птицы от системного поражения без каких-либо предварительных симптомов. У заболевших диких и домашних птиц отмечаются необычное поведение, расстройство координации движений, отсутствие реакции на внешние раздражители и угнетенное состояние. Отмечается опухание и почернение гребня, синюшность сережек, отечность подкожной клетчатки головы, шеи с последующей гибелью птицы в течение 24-72 часов. Профилактика гриппа птиц у домашней птицы заключается в исключении случаев контакта с водоплавающей и синантропной птицей (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.), обеспечении защиты птичника и помещений для хранения кормов от проникновения дикой и синантропной птицы (оборудовать сетками окна и двери), хранении корма для домашней и декоративной птицы в плотно закрытых водонепроницаемых емкостях.

Взято отсюда.

новости алтай края , горно алтайск свежие новости республики алтай ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

На берегу Бии обнаружили трех мертвых лебедей-кликунов

Лебеди в поселке Молодежный Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий" Причину…

Ольгу Орлову подожгли во время сеанса массажа на Алтае

Ольгу Орлову подожгли во время сеанса массажа на Алтае

Ольга Орлова Фото: inst/@olgaorlova1311 * Телеведущая решилась на опасную процедуру…

На Телецком озере запечатлели последний лед, разделенный на множество…

Лед на Золотом озере начинает темнеть, когда устанавливается теплая погода.…

Редкую пролетную птицу пуночку заметили на Алтае

Впервые пуночку в Алтайском заповеднике заметили больше 50 лет назад.…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp