Местами до +5. О погоде в Алтайском крае 22 марта

День пройдет без существенных осадков

Температурные колебания ожидаются на территории Алтайского края в пятницу, 22 марта. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом в регионе ожидается от 0 до -5 градусов. Местами будет теплее — до +5 градусов. День пройдет без существенных осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, местами по востоку порывы до 15 м/с.

В Барнауле от 0 до -2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер западный 5-10 м/с.

Фото: unsplash.com

Взято отсюда.

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