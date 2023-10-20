Мультинские озера Фото: katunskiy.ru

Местные жители уверены, что застройка на территории озер ведется незаконно. Они призвали обратить внимание на проблему, пока не стало слишком поздно

В Усть-Коксинском районе на Алтае начали проверку из-за жалоб местных жителей по поводу туристической застройки Мультинских озер. Утверждается, памятник природы регионального значения используется директором заповедника для обогащения. Об этом сообщает “Новости Горного Алтая”.

Жители села Мульта обратились к прокуратуре через публикацию в газете “Уймонские вести”. Они жалуются на активное возведение модульных гостиниц, домиков, туалетов и хозпостроек на территории озер. При этом, как утверждается, не решены вопросы с утилизацией мусора. Местные заявили, что там работает тяжелая техника, а по нижнему озеру катаются моторные лодки и катеры.

Жители также уверены, что никакого плана освоения территории нет, застройка ведется хаотично, а на территории и вовсе запрещено возведение капитальных и некапитальных строений. Утверждается, что в озера попадают бытовые отходы и нечистоты, однако должностные лица игнорируют эти факты. При этом авторы обращения отмечают, что инициатором строительства стал директор Катунского заповедника, который расположен рядом с озерами.

“Заповедник должен подавать всем пример бережного отношения к природе, а его директор, наоборот, показывает, что сохранение чистоты озера и красоты нетронутых берегов – лично для него ничто по сравнению с жаждой обогащения”, – говорится в публикации.

По словам авторов, если не остановить застройку сейчас, то через полгода или год будет поздно. На публикацию отреагировали органы прокуратуры, которые инициировали проверку данной информации. О ее результатах расскажут позже, сообщает “Банкфакс”.

Отмечается, что ранее на территории Мультинских озер вместе с Белухой и Уймонской степью должны были сформировать один из шести туристических кластеров. Однако не все жители региона поддержали инициативу, аргументируя это пагубным влиянием строительных работ.

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